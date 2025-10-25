A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSURA NOTTURNA IN MODALITA’ ALTERNATA STAZIONI DI BITONTO E BARI SUD. CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI ANDRIA BARLETTA
Roma, 25 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 28 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 29 OTTOBRE, IN MODALITA’ ALTERNATA
-sarà chiusa la stazione di Bitonto, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Bari sud o di Molfetta;
-sarà chiusa la stazione di Bari sud, in entrata verso Taranto e in uscita per chi proviene da Pescara.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Taranto: Acquaviva delle Fonti;
in uscita per chi proviene da Pescara: Bari nord.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 29 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 30 OTTOBRE
-sarà chiusa la stazione di Andria Barletta, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Trani o di Canosa.