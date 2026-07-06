A14 BOLOGNA -TARANTO: CHIUSO STANOTTE L’ALLACCIAMENTO A16 NAPOLI-CANOSA VERSO NAPOLI
A14 BOLOGNA -TARANTO: CHIUSO STANOTTE L’ALLACCIAMENTO A16 NAPOLI-CANOSA VERSO NAPOLI
Roma, 6 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino delle barriere di sicurezza a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 6, alle 6:00 di martedì 7 luglio, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A16 Napoli-Canosa per chi proviene da Bari ed è diretto verso Napoli.
In alternativa si consiglia:
a chi da Bari è diretto verso Napoli, uscire alla stazione di Canosa, immettersi sulla SS 93 Appulo-Lucana verso Canosa, proseguire sulla SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, sulla SP96 Pozzo Terrano verso Lavello, sulla SP143 dell’Ofanto ed entrare in A16 alla stazione di Cerignola Ovest;
chi proseguirà oltre la stazione di Canosa, potrà uscire a Cerignola est, proseguire sulla SP77 Rivolese verso Cerignola, sulla SS16 adriatica in direzione di Foggia, immettersi poi sulla Circonvallazione di Cerignola verso il centro città, sulla SP143 dell’ Ofanto verso Lavello ed entrare in A16 alla stazione di Cerignola ovest.