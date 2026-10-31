A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO VALLE DEL RUBICONE-CESENA VERSO BOLOGNA

Roma, 31 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, sabato 31 ottobre, alle 6:00 di domenica 1 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Valle del Rubicone e Cesena, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valle del Rubicone, percorrere la viabilità ordinaria: SP33, SS9 via Emilia, SS726, via Golgi, via Cervese e rientrare in A14 alla stazione di Cesena, in direzione Bologna.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.