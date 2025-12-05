A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO TRANI-MOLFETTA VERSO BARI

Roma, 5 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 6 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Trani e Molfetta, verso Bari. Sarà contestualmente chiusa l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trani, percorrere la viabilità ordinaria: SP238 di Altamura verso Trani, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP112 Molfetta-Terlizzi verso Terlizzi e rientrare in A14 alla stazione di Molfetta, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Bari.