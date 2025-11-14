A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO TRANI-MOLFETTA VERSO BARI
Roma, 14 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 14, alle 6:00 di sabato 15 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Trani e Molfetta, verso Bari.
Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Dolmen di Bisceglie ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trani, percorrere la viabilità ordinaria: SP238 di Altamura verso Trani, SS16 Adriatica in direzione di Bari, SP112 Molfetta-Terlizzi verso Terlizzi e rientrare in A14 alla stazione di Molfetta, verso Bari.