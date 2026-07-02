A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO TRANI-ANDRIA BARLETTA VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO TRANI-ANDRIA BARLETTA VERSO PESCARA
Roma, 2 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 2, alle 6:00 di venerdì 3 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Trani e Andria Barletta, verso Pescara.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Trani, percorrere la viabilità ordinaria: SP238 di Altamura verso Trani, SS16 Adriatica in direzione di Andria/Barletta, uscire allo svincolo di Barletta, proseguire sulla SS170 Dir verso Canosa e rientrare in A14 alla stazione di Andria Barletta.