A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO SAN SEVERO-FOGGIA VERSO BARI

Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 26, alle 6:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia, verso Bari. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Gargano ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Severo, percorrere la viabilità ordinaria: SS272 verso San Severo, SS16 Adriatica e SS673 Tangenziale di Foggia in direzione Foggia e rientrare in A14 alla stazione di Foggia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.