A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO SAN SEVERO-FOGGIA VERSO BARI

Roma, 11 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia, verso Bari. Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Gargano ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Severo, percorrere la viabilità ordinaria: SS272 verso San Severo, SS16 di Foggia, SS673 Tangenziale di Foggia e rientrare in A14 alla stazione di Foggia.