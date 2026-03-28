A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO SAN SEVERO-FOGGIA VERSO BARI

Roma, 28 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, sabato 28, alle 6:00 di domenica 29 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia, verso Bari. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Gargano ovest”, situata all’interno del suddetto tratto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Severo, percorrere la viabilità ordinaria: SS272 verso San Severo, SS16 Adriatica e SS673 Tangenziale di Foggia in direzione Foggia e rientrare in A14 alla stazione di Foggia.