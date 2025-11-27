A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO SAN BENEDETTO DEL TRONTO-GROTTAMMARE VERSO ANCONA/BOLOGNA

Roma, 27 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori del piano di interventi previsti ai sensi del D.lgs 264/06 finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie “Monterenzo” e “Montesecco”, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 27, alle 6:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, verso Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Terrazze sul mare est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di San Benedetto del Tronto, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, immettersi poi sulla SS16 verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.