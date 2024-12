A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ROSETO DEGLI ABRUZZI-ATRI PINETO VERSO PESCARA

Roma, 5 dicembre 2024 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito dei lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Roseto degli Abruzzi e Atri Pineto, verso Pescara. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Roseto, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 ad Atri Pineto.