A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO RIMINI SUD-RIMINI NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 29 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per attività di potenziamento e ammodernamento del ponte sul fiume Marecchia, dalle 21:00 di stasera, martedì 29, alle 5:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Rimini sud e Rimini nord, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Rimini sud, percorrere la SS72 Consolare Rimini San Marino, la SS16 Adriatica, via Tolemaide, via Solarolo, via Orsoleto e rientrare in A14 dalla stazione di Rimini nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.