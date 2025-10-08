A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO PORTO SANT’ELPIDIO-FERMO VERSO PESCARA
Roma, 8 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 8, alle 6:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Porto Sant’Elpidio e Fermo, verso Pescara.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Porto Sant’Elpidio, seguire direzione SS16 Pescara-Ancona verso Pescara, seguire poi per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Fermo.