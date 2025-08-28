A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO POGGIO IMPERIALE-SAN SEVERO VERSO BARI
Roma, 28 agosto 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 28, alle 6:00 di venerdì 29 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e San Severo, verso Bari.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “San Trifone ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Poggio Imperiale, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica verso Foggia/San Severo, immettersi sulla SP29/Circonvallazione di San Severo e rientrare in A14 alla stazione di San Severo.