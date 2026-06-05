A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO PESCARA OVEST CHIETI-PESCARA SUD FRANCAVILLA VERSO BARI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO PESCARA OVEST CHIETI-PESCARA SUD FRANCAVILLA VERSO BARI
Roma, 5 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 5, alle 6:00 di sabato 6 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Pescara ovest Chieti e Pescara sud Francavilla, verso Bari.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Le Sirene ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pescara ovest Chieti, immettersi sul Raccordo Autostradale Chieti-Pescara, verso Pescara e seguire per Foggia SS16, per poi rientrare in A14 verso Bari a Pescara sud Francavilla.