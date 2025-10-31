A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO PEDASO-GROTTAMMARE VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO PEDASO-GROTTAMMARE VERSO PESCARA
Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 23:00 di questa sera, venerdì 31 ottobre, alle 5:00 di sabato 1 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, verso Pescara.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Piceno ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire direzione SS16 Pescara- Ancona verso Pescara e poi per A14 Bologna-Bari, con rientro in A14 a Grottammare.