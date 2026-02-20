A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO PEDASO-GROTTAMMARE VERSO PESCARA
Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, verso Pescara/Bari.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Piceno ovest”.
Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno della suddetta area di servizio, dalle 19:00 di oggi alle 6:00 di sabato 21 febbraio.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire direzione SS16 Pescara-Ancona, immettersi sulla SS16 verso Pescara, seguire per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare.