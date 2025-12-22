A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO GIOIA DEL COLLE-MOTTOLA CASTELLANETA VERSO TARANTO
Roma, 22 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 22, alle 6:00 di martedì 23 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Gioia del Colle e Mottola Castellaneta, verso Taranto.
Contestualmente sarà chiusa l’area di parcheggio “Le Grotte ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gioia del Colle, percorrere la viabilità ordinaria: SP106 Gioia-Putignano verso Putignano, SS100 verso Taranto, SP23 Castellaneta-San Basilio verso Castellaneta e rientrare in A14 a Mottola Castellaneta.