A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO FOGGIA-SAN SEVERO VERSO PESCARA
Roma, 24 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, martedì 24, alle 6:00 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e San Severo, verso Pescara.
Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Gargano est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, proseguire sulla SS16 Adriatica in direzione di Pescara/San Severo, immettersi poi su via del Soccorso e rientrare in A14 alla stazione di San Severo.