A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO FOGGIA-CERIGNOLA EST VERSO BARI

Roma, 5 agosto 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 5, alle 6:00 di giovedì 6 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e Cerignola est, verso Bari.

Di conseguenza, le stazioni di Foggia e di Foggia Zona Industriale saranno chiuse in entrata verso Bari. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Le Saline ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, percorrere la viabilità ordinaria: SS673 Tangenziale est di Foggia verso Bari, SS16 adriatica in direzione di Bari, SP77 verso Manfredonia e rientrare in A14 alla stazione di Cerignola est, verso Bari.