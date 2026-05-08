A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO FERMO-PEDASO VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO FERMO-PEDASO VERSO PESCARA
Roma, 8 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 8, alle 6:00 di sabato 9 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Fermo e Pedaso, verso Pescara.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Torre di Palme”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fermo, seguire le indicazioni per SS16 Ancona- Pescara, immettersi sulla SS16 in direzione Pescara e rientrare in A14, verso Pescara, alla stazione di Pedaso.