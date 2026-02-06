A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO CERIGNOLA EST-FOGGIA ZONA INDUSTRIALE VERSO PESCARA
Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche ai lavori di rifacimento del margine della piattaforma autostradale, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 6, alle 6:00 di sabato 7 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola est e Foggia Zona Industriale, verso Pescara.
Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Le Saline est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP77 Rivolese verso Cerignola, SS16 Adriatica in direzione di Foggia, fino a raggiungere l’uscita Incoronata e poi la stazione di Foggia Zona Industriale, per l’ingresso in A14.