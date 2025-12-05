A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO CASTEL SAN PIETRO-BOLOGNA SAN LAZZARO VERSO BOLOGNA

Roma, 5 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 6 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna. L’area di servizio “Sillaro est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, SP31, via Stradelli Guelfi, via Caselle e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.