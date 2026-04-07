A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO CANOSA-ANDRIA BARLETTA VERSO BARI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO CANOSA-ANDRIA BARLETTA VERSO BARI
Roma, 7 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, martedì 7, alle 6:00 di mercoledì 8 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Canosa e Andria Barletta, verso Bari.
Contestualmente, saranno chiuse l’area di servizio “Canne della Battaglia ovest” e l’area di parcheggio “Monterotondo ovest”.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS93 Appulo-Lucana verso Barletta, SS16 Adriatica in direzione di Trani, SS170 Dir A di Castel del Monte verso Andria e rientrare in A14 alla stazione di Andria Barletta.