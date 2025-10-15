A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO CANOSA-ALLACCIAMENTO A16 VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO CANOSA-ALLACCIAMENTO A16 VERSO PESCARA
Roma, 15 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 15, alle 6:00 di giovedì 16 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Canosa e l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, verso Pescara.
Di conseguenza, sarà chiuso il ramo di allacciamento dalla A14, con provenienza Bari, sulla A16 verso Napoli.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, proseguire sulla SS93 Appulo-Lucana in direzione di Canosa, sulla SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, sulla SS16 adriatica verso Foggia, sulla SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia e rientrare sulla A14 alla stazione di Cerignola est;
verso A16/Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Canosa, proseguire sulla SS93 Appulo-Lucana in direzione di Canosa, sulla SP231 Andriese-Coratina verso Cerignola, sulla SP96 Pozzo Terrano verso Lavello e sulla SP143 dell’Ofanto ed entrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest.