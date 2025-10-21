A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO BOLOGNA SAN LAZZARO-CASTEL SAN PIETRO VERSO ANCONA

Roma, 21 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del “ponte sul torrente Idice”, dalle 21:00 di questa sera, martedì 21, alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, verso Ancona.

Si precisa che la stazione di Bologna San Lazzaro sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Ancona e A1 Milano-Napoli.

L’area di servizio “Sillaro ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con un’ora di anticipo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la Complanare sud “Croce dell’Idice”, la SP48, via Tolara di Sotto, via degli Stradelli Guelfi, SP19 e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro;

per la chiusura dell’entrata di Bologna San Lazzaro, verso Ancona: Castel San Pietro;

per la chiusura dell’entrata di Bologna San Lazzaro, verso A1 Milano-Napoli: Bologna Fiera.