A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO BITONTO-MOLFETTA VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO BITONTO-MOLFETTA VERSO PESCARA
Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 13, alle 6:00 di sabato 14 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bitonto e Molfetta, verso Pescara/Ancona.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bitonto, percorrere la viabilità ordinaria: SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Giovinazzo, SS16 Adriatica in direzione di Foggia, SP112 Molfetta-Terlizzi e rientrare in A14 alla stazione di Molfetta.