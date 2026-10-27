A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO BITONTO-BARI SUD VERSO TARANTO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO BITONTO-BARI SUD VERSO TARANTO
Roma, 27 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, martedì 27, alle 6:00 di mercoledì 28 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bitonto e Bari sud, verso Taranto.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Murge ovest”, situata nel suddetto tratto.
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n alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bitonto, percorrere la SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Giovinazzo, la SS16 Adriatica in direzione di Bari fino a raggiungere l’uscita 10 B della SS16 Tangenziale di Bari, proseguire sulla SP236 verso Cassano delle Murge e rientrare in A14 alla stazione di Bari sud, verso Taranto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.