A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO BARI SUD-BITONTO VERSO PESCARA

Roma, 18 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, martedì 18, alle 6:00 di mercoledì 19 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Bari sud e Bitonto, verso Pescara.

Contestualmente, sarà chiusa l’entrata di Bari nord verso Pescara e chiusa l’area di servizio “Murge est”, situata nel suddetto tratto. Sarà chiuso anche, sulla Complanare sud di Bari (D94), il tratto Bari Zona Industriale-Bari nord, per chi proviene dalla SS16 Adriatica e dall’entrata dello svincolo di Modugno ed è diretto sulla A14 Bologna-Taranto, verso Pescara.

Inoltre, sul Raccordo Bari Zona Industriale-allacciamento SS96 (R88) sarà chiuso, per chi proviene dalla SS96 Bari-Altamura, il ramo di allacciamento sulla Complanare sud di Bari (D94), verso la A14 direzione Pescara.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Taranto ed è diretto verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bari sud, proseguire sulla Strada Provinciale Cassano-Bari verso Bari, sulla SS16 verso Foggia fino a raggiungere l’uscita di Giovinazzo sud Bitonto, immettersi poi sulla SP88 verso Bitonto ed entrare in A14 a Bitonto;

per chi proviene dallo svincolo di Bari Zona Industriale ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, immettersi poi sulla SS16 Adriatica in direzione di Foggia e sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto, con ingresso in A14 alla stazione di Bitonto;

per chi proviene dallo svincolo di Modugno ed è diretto sulla A14 verso Pescara, proseguire sulla SP1 Modugno-Bari verso Bari, immettersi sulla SS96 Bari-Altamura in direzione di Bari, sulla SS16 verso Foggia, sulla SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto ed entrare in A14 alla stazione di Bitonto.