A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ATRI PINETO-PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO VERSO PESCARA
Roma, 29 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino giunti del viadotto Santa Maria, dalle 22:00 di stasera, lunedì 29, alle 6:00 di martedì 30 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant’Angelo, verso Pescara/Bari.
Di conseguenza, non saranno accessibili, l’area di servizio “Torre Cerrano ovest” e l’area di parcheggio “Fonte Antica ovest” .
In alternativa, si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire le indicazioni per SS16 direzione Pescara, immettersi poi sulla SS16 verso Pescara, seguire le indicazioni per A14 e rientrare in A14 alla stazione di Pescara nord Città Sant’Angelo.