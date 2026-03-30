A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ATRI PINETO-PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ATRI PINETO-PESCARA NORD CITTA’ SANT’ANGELO VERSO PESCARA
Roma, 30 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera lunedì 30 alle 6:00 di martedì 31 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Atri Pineto e Pescara nord Città Sant’Angelo, verso Pescara/Bari.
Di conseguenza, non sarà accessibile l’area di servizio “Torre Cerrano ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Atri Pineto, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, immettersi sulla SS16 verso Pescara e rientrare in A14 a Pescara nord Città Sant’Angelo.