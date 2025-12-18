A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO SS7 APPIA-ROTATORIA PALAGIANELLO VERSO BARI
Roma, 18 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 18, alle 6:00 di venerdì 19 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS7 Appia e la rotatoria di Palagianello, verso Bari.
In alternativa, proseguire sulla SS7 verso Palagiano, fino a raggiungere l’entrata di Palagianello, per il successivo ingresso in A14 alla barriera di Taranto.