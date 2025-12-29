A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO-BOLOGNA BORGO PANIGALE VERSO LA A1

Roma, 29 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di stasera, lunedì 29, alle 5:00 di martedì 30 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio (km 9+000) e Bologna Borgo Panigale (km 4+800), per chi proviene da Ancona ed è diretto sulla A1 Milano-Napoli, direzione Milano.

In alternativa, chi proviene da Pescara/Ancona/Padova ed è diretto verso Milano, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio, per poi immettersi sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano; oppure uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13 Bologna-Padova, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, immettersi sul Ramo Verde (Raccordo Tangenziale-Bologna Borgo Panigale) e rientrare in A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano.