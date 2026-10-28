A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO-A1 MILANO-NAPOLI E CHIUSURA ENTRATA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA BORGO PANIGALE

Roma, 28 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 28, alle 5:00 di giovedì 29 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, verso Milano. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “La Pioppa est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, chi proviene da Ancona o da Padova ed è diretto verso Milano, potrà percorrere il Raccordo di Casalecchio verso Firenze, per poi immettersi sulla A1 verso Milano.

La stazione di Bologna Borgo Panigale sarà chiusa, in entrata in entrambe le direzioni e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Ancona.

Di conseguenza, sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per chi proviene dalla Tangenziale, l’uscita sarà obbligatoria sulla SS9 via Emilia, in direzione Modena e saranno chiusi i Rami di svincolo che dalla SS9 via Emilia, da Modena e da Bologna, immettono all’entrata della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14.

In alternativa, si potranno utilizzare le stazioni di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, Bologna Fiera o di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14 Bologna-Taranto, o Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.