A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A16-CERIGNOLA EST VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A16-CERIGNOLA EST VERSO PESCARA
Roma, 25 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera sabato 25 alle 6:00 di domenica 26 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A16 Napoli-Canosa e Cerignola est, verso Pescara.
Si precisa che sarà regolarmente aperto, per chi percorre la A16 Napoli-Canosa e proviene da Napoli, il Ramo di immissione sulla A14, verso Pescara.
In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Canosa, percorrere la viabilità ordinaria: SS93 Appulo-Lucana verso Canosa, SP231 Andriese-Coratina in direzione di Cerignola, SS16 Adriatica verso Foggia, SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia e rientrare in A14 alla stazione di Cerignola est. Chi supererà la stazione di Cerignola est, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A16 Napoli-Canosa verso Napoli, dove potrà uscire a Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria: SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, Circonvallazione di Cerignola in direzione di Manfredonia, SS16 Adriatica verso Foggia, SP77 Rivolese in direzione di Manfredonia ed entrare in A14 alla stazione di Cerignola est.