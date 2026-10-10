A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1- RACCORDO DI CASALECCHIO VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1- RACCORDO DI CASALECCHIO VERSO ANCONA
Roma, 10 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, sabato 10, alle 6:00 di domenica 11 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona.
Di conseguenza, la stazione di Bologna Borgo Panigale non sarà raggiungibile per chi proviene dalla A1.
In alternativa, chi da Milano è diretto verso Ancona, o sulla A13 Bologna-Padova, potrà proseguire sulla A1 verso Firenze, immettersi sul Raccordo di Casalecchio ed entrare poi sulla A14 Bologna-Taranto o sulla A13 Bologna-Padova;
chi è diretto verso Bologna, potrà utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.
In alternativa alla stazione di Bologna Borgo Panigale, utilizzare la stazione di Valsamoggia, sulla A1, o la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.