A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO ANCONA

Roma, 24 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, sabato 24, alle 6:00 di domenica 25 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Ancona/Padova. L’area di servizio “La Pioppa ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00.

In alternativa, chi proviene da Milano ed è diretto verso Ancona/A13 Bologna-Padova verso Padova, potrà proseguire sulla A1 Milano-Napoli verso Firenze, immettersi sul Raccordo di Casalecchio e poi sulla A14 verso Ancona o sulla A13 Bologna-Padova in direzione di Padova. Chi è diretto verso Bologna, potrà uscire a Bologna Casalecchio. La stazione di Bologna Borgo Panigale non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli; si ricorda che l’entrata di Bologna Borgo Panigale verso Ancona è chiusa, in modalità continuativa, per lavori di ammodernamento del cavalcavia di stazione. In alternativa, utilizzare la stazione di Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli o di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.