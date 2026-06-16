A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE ILI TRATTO IMOLA-FAENZA VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE ILI TRATTO IMOLA-FAENZA VERSO ANCONA
Roma, 16 giugno 2026 – Silla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Faenza verso Ancona.
Di conseguenza, sarà chiuso, sulla D14 Diramazione di Ravenna, il ramo di allacciamento con la A14 per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Ancona.
L’area di servizio “Santerno ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 20:30 fino alla riapertura del tratto. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi è diretto verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP29 via Lugo, SP7 via Pana, SP72 e rientrare alla stazione di Faenza;
per chi è diretto verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo. In ulteriore alternativa percorrere la SP610 Via Selice, SP253 (Massalombarda – Sant’Agata sul Santerno), Via Piratello (Lugo), SP95 Via X Aprile, via Madonna di Genova con rientro allo svincolo di Cotignola;
per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Ancona, anticipare l’uscita sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere poi la SP8 e via Granarolo ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.