A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VASTO NORD-VASTO SUD
Roma, 10 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Vasto nord e Vasto sud, verso Bari.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “San Lorenzo ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vasto nord, seguire le indicazioni per SS16, immettersi poi sulla SS16 verso Bari e rientrare in A14 a Vasto sud, riprendendo il proprio itinerario in direzione Bari.