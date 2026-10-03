A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VASTO NORD-VASTO SUD VERSO BARI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VASTO NORD-VASTO SUD VERSO BARI
Roma, 3 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vasto nord e Vasto sud, verso Bari.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “San Lorenzo ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vasto nord, seguire le indicazioni per SS16, immettersi poi sulla SS16 verso Bari e rientrare in A14 a Vasto sud, verso Bari.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.