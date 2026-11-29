A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VASTO NORD-VASTO SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 29 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 5:00 di giovedì 3 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vasto nord e Vasto sud, in entrambe le direzioni, Bari e Pescara.

Di conseguenza, non saranno accessibili le aree di parcheggio “San Lorenzo ovest” e “San Lorenzo est”, situate rispettivamente verso Bari e in direzione di Pescara.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno delle suddette aree di parcheggio, dalle 18:00 di mercoledì 2, fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vasto nord, seguire direzione SS16, immettersi sulla SS16 verso Bari, seguire per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Vasto sud;

verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vasto sud, seguire direzione SS16, immettersi sulla SS16 Pescara, seguire per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Vasto nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.