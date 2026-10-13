A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VASTO NORD-VASTO SUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 13 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vasto nord e Vasto sud, in entrambe le direzioni, Bari e Pescara.

Di conseguenza, non saranno accessibili le aree di parcheggio “San Lorenzo ovest” e “San Lorenzo est”, situate rispettivamente verso Bari e in direzione di Pescara.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

verso Bari: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vasto nord, seguire direzione SS16 verso Bari e poi per A14, con rientro in A14 alla stazione di Vasto sud;

verso Pescara: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vasto sud, seguire direzione SS16 verso Pescara e poi per A14 con rientro in A14 alla stazione di Vasto nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.