A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VASTO NORD-VAL DI SANGRO VERSO PESCARA

Roma, 19 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito dei lavori di riqualifica delle barriere spartitraffico e di pavimentazione, dalle 23:00 di martedì 22 alle 5:00 di mercoledì 23 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Vasto nord e Val di Sangro, verso Pescara.

Si precisa che l’area di servizio “Sangro est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 22:00-6:00; verrà istituito il divieto di sosta all’interno dell’area di servizio, dalle 19:00 di martedì 22 alle 6:00 di mercoledì 23 settembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vasto nord, seguire direzione SS16 Adriatica, immettersi sulla SS16 verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Val di Sangro.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.