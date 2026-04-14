A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VASTO NORD-VAL DI SANGRO VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VASTO NORD-VAL DI SANGRO VERSO PESCARA
Roma, 14 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Vasto nord e Val di Sangro, verso Pescara.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Sangro est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Vasto nord, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, immettersi sulla SS16 verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Val di Sangro.