A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VALLE DEL RUBICONE-RIMINI NORD

Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Valle del Rubicone e Rimini nord, verso Ancona.

L’area di servizio “Rubicone ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Valle del Rubicone, percorrere la viabilità ordinaria: SP33, SS9 Via Emilia, Via P. Tosi, Via Tolemaide e rientrare a Rimini nord sulla stessa A14.