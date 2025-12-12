A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VALLE DEL RUBICONE-RIMINI NORD VERSO ANCONA

Roma, 12 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Valle del Rubicone e Rimini nord, verso Ancona.

L’area di servizio “Rubicone ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valle del Rubicone, percorrere la viabilità ordinaria: SP33, SS9 via Emilia, via Tosi, via Tolemaide e rientrare in A14 a Rimini nord.