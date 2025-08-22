A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VALLE DEL RUBICONE-RIMINI NORD VERSO ANCONA

Roma, 22 agosto 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 25 alle 5:00 di martedì 26 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Valle del Rubicone e Rimini nord, verso Ancona. L’area di servizio Rubicone ovest, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valle del Rubicone, percorrere la viabilità ordinaria: SP33, SS9 via Emilia, via Tosi, via Tolemaide e rientrare in A14 a Rimini nord.