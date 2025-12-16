A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VALLE DEL RUBICONE-CESENA VERSO BOLOGNA

Roma, 16 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 17 e giovedì 18 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Valle del Rubicone e Cesena, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valle del Rubicone, percorrere la viabilità ordinaria: SP33, SS9 via Emilia, SS726, via Golgi, via Cervese e rientrare in A14 alla stazione di Cesena.