A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VALLE DEL RUBICONE-CESENA VERSO BOLOGNA

Roma, 29 agosto 2025- Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 1 alle 5:00 di martedì 2 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Valle del Rubicone e Cesena, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valle del Rubicone, percorrere la viabilità ordinaria: SP33, SS9 via Emilia, SS726, via Golgi, via Cervese e rientrare in A14 alla stazione di Cesena.