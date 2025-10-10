A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VALLE DEL RUBICONE-CESENA VERSO BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO VALLE DEL RUBICONE-CESENA VERSO BOLOGNA
Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Valle del Rubicone e Cesena, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valle del Rubicone, percorrere la viabilità ordinaria: SP33, SS9 via Emilia, SS726, via Golgi, via Cervese e rientrare in A14 alla stazione di Cesena.